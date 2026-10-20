Monclova busca atraer inversión en semiconductores

El interés de inversionistas y universidades en el desarrollo de la industria de semiconductores en Coahuila fue uno de los resultados de la participación de Monclova en una feria internacional realizada en San Francisco, California.

Reginaldo Calderón, director de Pro Monclova, informó que durante el encuentro sostuvieron reuniones con representantes de empresas de China y delegaciones de Arizona, Nueva York, Texas y Alemania. Señaló que también hubo interés en apoyar la formación de estudiantes y trabajadores especializados, luego de que la delegación incluyera representantes del sector educativo.

Calderón destacó que Monclova cuenta con un laboratorio relacionado con semiconductores en el Tecnológico de Monclova, lo que representa una oportunidad para preparar personal y buscar atraer inversiones de esta industria. Añadió que darán seguimiento a los contactos establecidos para buscar que se traduzcan en oportunidades para la ciudad y la Región Centro.

Durante el encuentro sostuvieron reuniones con representantes de empresas de China y delegaciones de Arizona, Nueva York, Texas y Alemania, con el objetivo de posicionar a Coahuila y explorar oportunidades de inversión. Calderón expresó confianza en que los contactos establecidos durante la feria puedan traducirse en resultados para Monclova y la Región Centro, aunque será necesario dar seguimiento a las reuniones para concretar posibles proyectos.