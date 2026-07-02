Joven de 21 años se quita la vida en Sabinas: Braulio N

SABINAS, COAH.- Un joven de 21 años fue localizado sin vida en un domicilio de la colonia Flores Magón, en un hecho que representa el suicidio número 11 en la Cuenca Carbonífera.

La víctima, fue identificado como Braulio N, de 21 años de edad, de acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

El hallazgo fue realizado por el padre del joven, quien lo encontró sin signos vitales y dio aviso a las autoridades correspondientes, presuntamente una situación de índole sentimental, fue la causa para que el joven acabar con su existencia.

Elementos de la Fiscalía acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos además de personal de periciales a fin de iniciar las diligencias conforme al protocolo.

El delegado de la Fiscalía, Diego Garduño Guzmán, confirmó la identidad de la víctima y señaló que se llevan a cabo las investigaciones para integrar la carpeta correspondiente.

Con este caso, suman 11 suicidios registrados en esta región, de acuerdo con la información oficial de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.