IMSS mejora climatización en Hospital General de Zona 7 con nuevas unidades

Un total de 11 unidades manejadoras enfriadas por agua llegaron este jueves al Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde serán instaladas para reforzar el sistema de climatización de los dos bloques del nosocomio.

De acuerdo con personal técnico responsable de los trabajos, los equipos complementarán el funcionamiento de las unidades condensadoras —o chillers— que fueron instaladas previamente como parte de la modernización del sistema de aire acondicionado.

Las unidades manejadoras reciben el agua fría que producen los chillers y, mediante un serpentín y un sistema de ventilación, distribuyen el aire acondicionado en las distintas áreas del hospital.

Los nuevos equipos sustituirán a las manejadoras que actualmente operan en el inmueble y que, debido a sus años de servicio, presentan menor eficiencia.

Cada una de las nuevas unidades tiene una capacidad de 20 toneladas de refrigeración, lo que permitirá mejorar el desempeño del sistema y mantener temperaturas más adecuadas al interior del hospital.

Las manejadoras serán distribuidas en los dos bloques del HGZ No. 7, con el objetivo de fortalecer la climatización en todas las áreas de atención.

El personal técnico informó además que la rehabilitación del hospital prácticamente ha concluido. Como parte de los trabajos ya quedaron instalados y en operación los tres elevadores nuevos, mientras que las adecuaciones al sistema eléctrico también fueron concluidas.

Con la incorporación de las nuevas unidades manejadoras se espera optimizar el funcionamiento integral del sistema de aire acondicionado y brindar mayor confort tanto a pacientes como al personal médico y de enfermería.