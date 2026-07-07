Javier Díaz González entrega pavimentación en la calle San Alberto de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González entregó el segundo tramo de pavimentación con concreto hidráulico en la calle San Alberto, de la colonia Nueva Esperanza, obra que representó una inversión de 2 millones de pesos.

El proyecto contempla 145 metros lineales y 935 metros cuadrados de concreto hidráulico, con lo que se busca mejorar la movilidad y seguridad vial de la zona.

"Esta va a ser una pavimentación que va a durar muchísimos años en beneficio de la comunidad, era una obra muy solicitada por sus habitantes y hoy es una realidad", afirmó el Alcalde durante la entrega.

Díaz González recordó que en 2025 se pavimentó un primer tramo de la misma calle, mientras que durante este año se concluyó la segunda etapa para completar la intervención vial.

"Sepan que seguiremos trabajando para seguir construyendo una mejor ciudad de la mano de nuestro amigo gobernador Manolo Jiménez, con quien nos coordinamos y trabajamos con mucha sinergia en todos los temas y así lo seguiremos haciendo en beneficio de Saltillo", señaló.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, explicó que los trabajos se realizaron sobre pavimento existente a tope de calle y respondieron a una solicitud de vecinos y usuarios de la vialidad.

El diputado local electo Eduardo Medrano Aguirre destacó que obras de este tipo representan mejoras directas en el bienestar de las familias.

A nombre de las y los habitantes, Brenda Rosalía Zamora Valdés agradeció la conclusión del segundo tramo de pavimentación y señaló que la obra representa un cambio importante para quienes utilizan esta vialidad para trasladarse a escuelas y centros de trabajo.