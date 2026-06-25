Evacuación en Hospital General de Zona 7 tras conato de incendio

El contacto de un resto de soldadura con una malla plástica provocó la tarde de este jueves un conato de incendio en la Torre B del Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incidente que obligó a evacuar de manera preventiva a 93 personas, sin que se registraran lesionados ni afectaciones en la prestación de los servicios médicos.

De acuerdo con el IMSS, el hecho ocurrió poco después de las 14:30 horas en un cubo de elevador de la Torre B, edificio que actualmente se encuentra en proceso de sustitución. La chispa alcanzó una malla plástica instalada en el tercer piso, originando el conato.

Acciones de la autoridad

El fuego fue controlado de inmediato por personal del hospital, mientras que elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron para apoyar en las maniobras de evacuación y verificar que no existiera riesgo para pacientes, trabajadores y visitantes.

Como medida preventiva fueron evacuadas 54 personas de la sala de espera y otras 39 de la planta baja del bloque A, debido a que el humo se filtró por el sótano que comunica ambas torres del nosocomio.

Detalles confirmados

El Seguro Social informó que, aproximadamente 25 minutos después, las áreas afectadas quedaron despejadas de humo, por lo que pacientes, familiares y trabajadores regresaron a las instalaciones.

La institución reiteró que no se reportaron personas lesionadas, no fue necesario suspender los servicios del hospital y actualmente la unidad médica opera con normalidad.