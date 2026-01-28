Cristian Gallegos pierde su ojo izquierdo tras disparo con arma de balines

SABINAS, COAH.- Cristian Javier Gallegos, de 19 años, perdió de manera definitiva su ojo izquierdo luego de recibir un disparo en el rostro con un arma de balines en el municipio de San Juan de Sabinas.

El incidente ocurrió la noche del lunes en la calle Principal de la colonia María. El joven fue ingresado inicialmente al Hospital General de Zona número 24 del IMSS en Nueva Rosita, y posteriormente trasladado a la Clínica 25 del IMSS en Monterrey, donde especialistas intentaron salvarle el globo ocular, sin éxito.

La Fiscalía General del Estado, a través del delegado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, informó que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos. De acuerdo con los primeros reportes, el disparo habría sido accidental y ocurrió mientras Cristian se encontraba con un amigo. La persona señalada como responsable es Jesús, de 19 años, quien fue detenido por las autoridades y se encuentra bajo investigación.

El lesionado recibió atención médica inmediata para tutelar su derecho a la salud. Fue trasladado a un hospital en San Juan de Sabinas y posteriormente a Monterrey para recibir atención especializada.

La Fiscalía, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal y el Mando Único del municipio de Nueva Rosita, realiza los actos de investigación necesarios para determinar las circunstancias del incidente y tomar las decisiones correspondientes. "Entendemos que la persona que probablemente realizó esta conducta es amigo de la familia, y por lo tanto se tendrán que tomar las determinaciones conducentes", agregó el delegado.

Familiares confirmaron que, pese a los esfuerzos de los especialistas de la Clínica 25 del IMSS en Monterrey, Cristian perdió de manera definitiva su ojo izquierdo. La Fiscalía reiteró su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar la justicia, así como la protección de los derechos de la víctima.