Alcalde Carlos Villarreal inaugura Feria de Útiles Escolares en Monclova

Con el objetivo de respaldar a las familias monclovenses en el próximo regreso a clases, el alcalde Carlos Villarreal inauguró la Feria de Útiles Escolares 2025 en la Plaza Principal de Monclova.

La iniciativa impulsada por la Dirección de Educación y Pro Monclova, en coordinación con el Gobierno del Estado y comerciantes locales, busca apoyar la economía familiar y garantizar que los estudiantes cuenten con los materiales necesarios para iniciar el ciclo escolar.

Esta Feria de Útiles Escolares se desarrollará en dos sedes y fechas: 15 y 16 de agosto en la Plaza Principal, y 22 y 23 de agosto en el Auditorio Salvador Kamar, en un horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., con la participación de más de 20 negocios locales que ofrecerán precios accesibles y descuentos en materiales escolares.

Durante el arranque de esta feria acompañaron al alcalde: el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado; la coordinadora de Mejora en Monclova, Esra Cavazos; el director de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González y la directora de Educación, Clara Briseño.

El alcalde destacó que su administración mantiene un firme compromiso con la educación, como base del desarrollo de Monclova. Por eso se busca respaldar la economía familiar a través de este tipo de iniciativas.

"Sabemos que el regreso a clases implica un gasto considerable para muchas familias, y por eso trabajamos en acciones como esta feria, en la que los padres de familia pueden adquirir útiles escolares a precios accesibles. Agradezco el apoyo de todos los comercios participantes y del gobernador Manolo Jiménez, con quien seguimos uniendo esfuerzos para respaldar a las familias de Monclova", señaló el edil.

Finalmente, Carlos Villarreal señaló que el Gobierno Municipal seguirá trabajando en equipo con el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para impulsar acciones que fortalezcan la economía familiar y apoyen la educación en Monclova, como la Feria de Útiles Escolares 2025.