Plan emergente en Saltillo para recolocar a trabajadores de planta Wrangler

SALTILLO, COAH.- Ante el cierre programado de la planta Wrangler en La Laguna, el Gobierno del Estado pondrá en marcha un plan emergente de atención y recolocación laboral para más de 3 mil 710 trabajadores, con el objetivo de evitar afectaciones económicas y sociales por el despido masivo.

La Secretaria del Trabajo, Nazira Zogbi Castro, informó que el cierre de operaciones será escalonado entre los meses de agosto y octubre, y que la administración estatal ya activó una estrategia integral por instrucción del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, una vez que el proceso de liquidación fue notificado oficialmente.

"Estaremos presentes desde el primer momento con asesoría jurídica, apoyo en la conciliación laboral y con opciones reales de empleo para quienes deseen reintegrarse al mercado formal", aseguró Zogbi Castro.

El plan contempla tres líneas de acción y son defensa de los derechos laborales, acompañamiento legal durante el proceso de desvinculación, y vinculación inmediata con nuevas vacantes disponibles. Para ello, se desplegará personal del Centro de Conciliación Laboral, así como de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Además, se organizarán jornadas semanales de atención, conforme avance el calendario de despidos. La titular de Trabajo subrayó que se busca ofrecer alternativas de empleo en el mismo momento en que ocurra el recorte.

"Si en un evento se despiden 300 o 500 personas, queremos que haya presencia institucional y alternativas laborales disponibles ese mismo día", destacó.

Finalmente, la funcionaria afirmó que aunque el cierre fue sorpresivo, la empresa Wrangler ha mostrado disposición para colaborar con el gobierno estatal y facilitar la transición de sus trabajadores.