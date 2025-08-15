Jóvenes Motociclistas Desafían Leyes de Tránsito

Videos que circulan en redes sociales han encendido las alarmas entre la ciudadanía al mostrar a grupos de jóvenes motociclistas, algunos incluso menores de edad, que cada miércoles toman el bulevar Harold R. Pape para realizar recorridos temerarios sin respetar las leyes de tránsito y, en ciertos casos, portando machetes.

Las grabaciones exhiben a los participantes circulando a exceso de velocidad, sin casco ni equipo de seguridad, realizando maniobras arriesgadas y desafiando abiertamente los señalamientos viales. A diferencia de los bikers tradicionales que se organizan en clubes oficiales y cumplen con normas básicas de seguridad, estos jóvenes forman pequeños grupos informales, sin uniformes ni logotipos, pero con una marcada actitud de desafío.

De acuerdo con testimonios ciudadanos, en cada convocatoria se concentran alrededor de 30 motociclistas que se desplazan en motos de baja cilindrada, alterando el orden público y generando un ambiente de inseguridad. La preocupación aumenta por la presencia de armas blancas, lo que representa un riesgo adicional para automovilistas, peatones y los propios jóvenes.

Conductores han expresado su inquietud por la falta de control y vigilancia, señalando que esta práctica no solo pone en peligro la vida de los motociclistas, sino también la de terceros que transitan por el principal bulevar y las distintas vías por donde circulan.

Hasta el momento, autoridades municipales no han informado sobre operativos específicos para frenar estas reuniones, que se han vuelto recurrentes y virales en plataformas digitales.