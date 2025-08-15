Nuevo Proyecto de Transporte Unirá Saltillo y Ramos Arizpe

SALTILLO, COAHUILA.– El alcalde Javier Díaz González informó que, en conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, se afina la logística de una nueva ruta de transporte que buscará unir a los municipios de Saltillo y Ramos Arizpe, con el objetivo de mejorar la movilidad y brindar beneficios directos a sus habitantes.

El proyecto contempla que la ruta troncal de Saltillo, que recorrerá la ciudad de norte a sur, extienda su trayecto hasta la glorieta Venustiano Carranza y, desde ahí, se prolongue hacia Ramos Arizpe.

El plan prevé que las unidades continúen por la carretera Saltillo–Monterrey hasta el paso a desnivel de acceso a Ramos Arizpe, para luego incorporarse al bulevar Plan de Guadalupe y realizar la intersección correspondiente.

Díaz González explicó que se busca mantener intervalos de 10 minutos entre cada unidad, por lo que se evaluará la necesidad de incrementar el número de camiones. "Es lo único que vamos a definir, y lo haremos de la mano con el gobernador Manolo Jiménez", señaló.

El edil subrayó que el respaldo del Gobierno del Estado es total y que el proyecto podría concretarse en un futuro cercano, consolidando un sistema de transporte metropolitano de alta calidad y eficiencia.

Asimismo, recordó que está próxima la entrada en operaciones del programa "Aquí Vamos", un sistema de transporte público gratuito destinado a beneficiar a estudiantes, adultos mayores y la población en general. "Es un gran programa social que marcará la diferencia en la movilidad de Saltillo", destacó.