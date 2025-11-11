Alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe impulsan transporte gratuito entre municipios

SALTILLO, COAHUILA.- Los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, Javier Díaz González y Tomás Gutiérrez Merino, respectivamente, sostuvieron una reunión con sus equipos de trabajo y con el subsecretario de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, para poner en marcha un esquema de transporte gratuito que una a ambos municipios.

Ello va en sintonía con la visión del Gobernador Manolo Jiménez Salinas de impulsar la unión de las rutas "Aquí Vamos Gratis", que opera en Saltillo y la "Ruta Estudiantil", que funciona en Ramos Arizpe.

¿Qué beneficios traerá el transporte gratuito?

Al respecto, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, enfatizó que ambas rutas han beneficiado significativamente la economía de las familias en ambos municipios, por lo que unir sus trazos sería un gran apoyo social para las y los usuarios del servicio en la región.

"Miles de familias que están ahorrando hasta mil pesos semanales en transporte en Saltillo podrán llegar a Ramos Arizpe y viceversa sin costo alguno. Es una gran estrategia del Gobernador", resaltó Díaz González.

A su vez, el alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, indicó que sumar ambos programas beneficiaría a miles de familias, trabajadoras, trabajadores y estudiantes, que podrán trasladarse de forma gratuita entre ambas ciudades.

"Estamos trabajando en equipo con el Gobernador para que Ramos Arizpe y Saltillo sean ejemplo nacional en la implementación de transporte público gratuito que una a ambas ciudades, generando beneficios para todas y todos" resaltó Gutiérrez Merino.

¿Cómo impactará en la movilidad de la región?

Aunado a ello, coincidieron ambos alcaldes, contar con rutas gratuitas que conecten a Saltillo con Ramos Arizpe será un activo importante para la competitividad de la región.

Además, destacaron que se mejoraría de la movilidad y el cuidado de la calidad del aire en la región, toda vez que esta estrategia brindaría la alternativa de usar menos los automóviles particulares y aprovechar un servicio público de transporte gratuito, de calidad y que una a los dos municipios.

En la reunión de trabajo, el subsecretario de Transporte y Movilidad e Infraestructura del Estado, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, destacó que el Gobernador Manolo Jiménez Salinas es un aliado de ambas ciudades, por lo que la administración estatal apoyará esta iniciativa.

Javier Díaz, Tomás Gutiérrez y sus equipos de trabajo, acordaron continuar sosteniendo reuniones para el diseño de alternativas de operación que unan a las rutas "Aquí Vamos Gratis" y la "Ruta Estudiantil", a fin de ofrecer a las y los usuarios un servicio eficiente, gratuito y de calidad.

Destacaron que durante las próximas semanas continuará el desarrollo de modelos estadísticos que brinden las mejores opciones para la conectividad entre ambas rutas, así como observaciones de campo, estudios de origen - destino, entre otras.