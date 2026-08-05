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Coahuila

Carlos Villarreal Pérez entrega nueva escalinata en Monclova

La obra de la escalinata en la Plaza Mirador tuvo una inversión superior a 2 millones de pesos, beneficiando a la comunidad local.

Por Carolina Salomón - 05 agosto, 2026 - 08:18 p.m.
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      El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de la Escalinata en la Plaza Mirador, en la colonia Guerrero, con una inversión superior a los 2 millones de pesos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

      La obra busca fortalecer la conectividad peatonal entre distintos sectores de la ciudad y brindar un acceso más seguro y funcional para las familias que diariamente transitan por la zona.

      Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, detalló que los trabajos incluyeron 575 metros cuadrados de limpieza, trazo y nivelación; 220 metros de excavación; 182 metros de concreto estampado; 82.24 metros lineales de construcción de cordón; 57 metros lineales de dentellón; además de la instalación de 10 arbotantes, tres bancas metálicas y 86 metros cuadrados de pintura.

      Valenciana destacó que, aunque se trata de una obra de dimensiones menores frente a otros proyectos de infraestructura, representa una mejora directa para quienes utilizan este acceso.

       

      El funcionario reconoció el trabajo del Alcalde y destacó la coordinación de la Administración Municipal, el gobernador Manolo Jiménez y el subsecretario de Gobierno en la región Centro, Sergio Sisbeles. Señaló que la obra fue resultado del trabajo conjunto de topógrafos, ingenieros de Obras Públicas y el consultor encargado de desarrollar el proyecto.

      Por su parte, vecinos agradecieron este nueva área de esparcimiento que permitirá tener un espacio donde pasar un momento agradable en familia.

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