Carlos Villarreal Pérez entrega nueva escalinata en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez entregó la obra de la Escalinata en la Plaza Mirador, en la colonia Guerrero, con una inversión superior a los 2 millones de pesos como parte del Plan de Inversión Prendamos Monclova.

La obra busca fortalecer la conectividad peatonal entre distintos sectores de la ciudad y brindar un acceso más seguro y funcional para las familias que diariamente transitan por la zona.

Juan de Dios Valenciana, director de Obras Públicas, detalló que los trabajos incluyeron 575 metros cuadrados de limpieza, trazo y nivelación; 220 metros de excavación; 182 metros de concreto estampado; 82.24 metros lineales de construcción de cordón; 57 metros lineales de dentellón; además de la instalación de 10 arbotantes, tres bancas metálicas y 86 metros cuadrados de pintura.

Valenciana destacó que, aunque se trata de una obra de dimensiones menores frente a otros proyectos de infraestructura, representa una mejora directa para quienes utilizan este acceso.

El funcionario reconoció el trabajo del Alcalde y destacó la coordinación de la Administración Municipal, el gobernador Manolo Jiménez y el subsecretario de Gobierno en la región Centro, Sergio Sisbeles. Señaló que la obra fue resultado del trabajo conjunto de topógrafos, ingenieros de Obras Públicas y el consultor encargado de desarrollar el proyecto.

Por su parte, vecinos agradecieron este nueva área de esparcimiento que permitirá tener un espacio donde pasar un momento agradable en familia.