Carlos Villarreal confirma llegada de Yura a Monclova

La planta Yura en Monclova alista su arranque oficial, luego de avanzar en la contratación y capacitación de personal, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El Edil señaló que actualmente se definen con la empresa las fechas para formalizar el inicio de operaciones, mientras Yura concluye los últimos detalles de su nave industrial. "Ya está contratando, ya está avanzando en sus capacitaciones", indicó Villarreal Pérez, quien agregó que la empresa comenzó hace aproximadamente un mes con la capacitación de personal en planta.

Explicó que la primera tanda de contratación fue de alrededor de 300 empleados durante las primeras semanas de julio, mientras que ya se prepara la segunda etapa y posteriormente se realizarán contrataciones cada mes. El objetivo, dijo, es que Yura cierre el año con alrededor de mil empleos nuevos en Monclova, cifra que podría ser ligeramente mayor o menor, para posteriormente continuar con la generación de plazas durante el primer trimestre del próximo año.

El Alcalde señaló que los puestos abarcan áreas operativas, supervisión y administración, y que la plantilla crecerá conforme aumente la demanda y se incorporen nuevas líneas de producción.

Villarreal Pérez destacó que Yura trabaja para cumplir las metas trazadas durante este semestre, aunque reconoció que existen factores internacionales relacionados con los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos. Añadió que la empresa tiene como principales clientes a Kia en Monterrey y Estados Unidos, así como Hyundai en Estados Unidos, además de otras empresas coreanas.

El Alcalde consideró que la llegada de nuevos proyectos, como líneas para vehículos eléctricos e híbridos, podría favorecer la incorporación de más proyectos para empresas de este tipo y fortalecer su cadena de valor.