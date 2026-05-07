Manolo Jiménez entrega insumos para combatir el dengue en Coahuila

Monclova, Coah.- Con la finalidad de fortalecer las acciones de prevención y control del mosquito transmisor del Dengue, el gobernador Manolo Jiménez Salinas dotó de vehículos, equipo e insumos a las jurisdicciones sanitarias de la entidad.

"Seguimos fortaleciendo las acciones de prevención y combate al dengue en todas las regiones de Coahuila. La prevención, la coordinación y la atención oportuna son clave para cuidar la salud de nuestra gente y proteger a las familias coahuilenses. Recuerda, elimina de tu casa todo recipiente o superficie que puede acumular agua; no olvides que es donde se forma el mosquito transmisor del Dengue", destacó el gobernador.

Desde Monclova, Manolo Jiménez destacó la importancia de este evento con el que se fortalece un importante programa de la Secretaría de Salud. Comentó que, con la llegada de las lluvias se incrementa la reproducción del mosquito trasmisor de esta enfermedad, motivo por el cual se continúan reforzando los trabajos de entrega de abate y fumigación en las colonias de los municipios de Coahuila. "Este es un gran programa de prevención", señaló.

En ese sentido recordó que el DIF, en coordinación con otras dependencias, están implementando un programa de descacharrización al interior de las colonias, barrios y ejidos, que va de la mano con la prevención contra el dengue, por lo que pidió continuar con el trabajo coordinado en este programa.

"La planeación, la prevención, la organización son para que a final de cuentas, todo lo que hagamos impacte de manera positiva en la calidad de vida de nuestra gente", indicó.

Expresó que a pesar de la incertidumbre económica que se ha vivido en el último año, Coahuila trabaja en generar las mejores condiciones para la llegada de inversiones, y que estas produzcan más y mejores empleos. "Porque cuando se trabaja en equipo siempre se logran mejores resultados. Por eso hoy en día, Coahuila es, sin duda, uno de los mejores lugares de México para vivir con nuestras familias" aseguró.

El Mandatario estatal puntualizó que como gobierno, lo que fomentan es la unidad, el construir, el ser propositivos, el ir hacia adelante, "nuestro gobierno jamás anda dividiendo, polarizando, peleando, grillando", dijo.

Reiteró su compromiso de trabajo en equipo y coordinado para seguir consolidando la grandeza de Coahuila.

Eliud Felipe Aguirre Vázquez, secretario de Salud, informó que hoy se entregaron insumos y equipo, vehículos utilitarios, insecticidas, larvicidas y uniformes para el personal de vectores. Comentó que estos insumos y equipo se suman a los que se entregaron el año pasado.

"Ante la llegada de las lluvias y las altas temperaturas, la instrucción es redoblar el paso; no descansaremos en las brigadas de fumigación y entrega de abate casa por casa", comentó.

Acompañaron al gobernador en este evento, además, Carlos Villarreal Pérez, alcalde de Monclova; Theodoros Kalionchiz de la Fuente, diputado federal; Sergio Sisbeles Alvarado, subsecretario de Gobierno en la región Centro Desierto; Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades; Faustino Eugenio Aguilar Arocha, jefe de la Jurisdicción Sanitaria 4; Juan Filiberto García Rivas, director del CECyTE John F. Kennedy.