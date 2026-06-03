Moviliza incendio en el Cerro de la Gloria a cuerpos de emergencia

Un incendio registrado la tarde de este miércoles en el Cerro de la Gloria ha comenzado a movilizar a elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes ya se encuentran coordinando labores para acceder mañana a la zona afectada y sofocar el fuego.

El siniestro comenzó a ser reportado por ciudadanos a través de redes sociales, luego de que una intensa llamarada fuera visible desde distintos sectores del oriente de la ciudad, generando preocupación entre la población.

Sin embargo, las autoridades informaron que el reporte ya había sido recibido y que personal de Protección Civil se encontraba actuando desde los primeros momentos para coordinar la respuesta y evitar que las llamas se propaguen.

El director de Protección Civil, Pedro Alvarado, informó que cuadrillas de la corporación se van a dirigir al cerro y trabajarán en la localización de accesos que permitan llegar hasta el punto del incendio para iniciar las maniobras de control y liquidación.

Hasta el momento se desconoce la extensión de la superficie afectada, así como el número de hectáreas o metros consumidos por el fuego, debido a que las labores de evaluación continúan.