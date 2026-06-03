Múzquiz: Gobierno Municipal supervisa obras en colonia Las Aves

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno Municipal de Múzquiz supervisa los trabajos en la colonia Las Aves para mejorar servicios públicos y condiciones de movilidad. Entre las acciones actuales se incluye la conexión de tuberías para suministro de agua potable, labores de limpieza en calles y bacheo.

Estas obras responden a necesidades prioritarias de la comunidad y buscan elevar la calidad de vida, facilitando acceso a servicios básicos y mejorando condiciones de circulación vehicular y peatonal. La supervisión constante garantiza el avance adecuado de los trabajos en beneficio de las familias de la colonia.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso de impulsar obras y servicios en distintos sectores del municipio para atender demandas ciudadanas y generar mejores condiciones de bienestar para la población.