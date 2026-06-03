Trabajador de Telmex resulta lesionado tras caída en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un trabajador de la empresa Telmex resultó lesionado tras caer de un techo de lámina mientras realizaba labores durante su jornada laboral.

El percance ocurrió la tarde de este miércoles en la calle Cerrada con Colegio Militar de la Sección 38, cuando el empleado utilizaba una escalera para subir al inmueble.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al ciudadano, quien presentaba diversas lesiones tras el fuerte impacto.

Posteriormente, fue trasladado a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad para recibir atención médica inmediata.

Al lugar, acudieron elementos de la Seguridad Pública Municipal, quienes tomaron conocimiento de lo sucedido y elaboraron el Informe Policial correspondiente, con el objetivo de dejar constancia oficial del accidente laboral.

Debido a la gravedad de las lesiones, el trabajador fue enviado posteriormente a la Clínica 7 del IMSS en Palaú, donde se le realizó una valoración médica más detallada para determinar el alcance de las afectaciones físicas que sufrió tras la caída.

De acuerdo con versiones recabadas, el empleado perdió el control de su cuerpo al subir por la escalera a un techo de lámina, de donde cayó aparatosamente situación que lo mantiene en cama bajo observación médica. El caso ha generado preocupación entre compañeros y vecinos, quienes esperan su pronta recuperación.