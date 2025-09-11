Reapertura incierta de tienda BAIMA tras incendio y conflictos

Salieron a relucir las omisiones por parte de la dueña del local donde se encontraba la tienda BAIMA, quien ya había sido notificada en múltiples ocasiones sobre las malas condiciones del inmueble, como instalaciones eléctricas obsoletas y filtraciones de agua en paredes y techo, sin que atendiera los reportes.

Evelyn Ledezma, quien ha sido empleada por dos años en la tienda, reveló que incluso antes del siniestro ya había ocurrido un corto circuito mientras clientes estaban dentro, y pese a ello no se realizaron reparaciones.

"Probablemente fue un corto circuito lo que generó el incendio, eso nos informó Protección Civil. El local siempre presentó problemas eléctricos y de humedad, pero nunca se corrigió nada por la dueña", señaló.

La trabajadora explicó que su (jefe), la persona de origen asiático, funge también como encargado de la tienda y tuvo que acudir a la Ciudad de México para localizar al arrendador directo, a fin de definir la situación legal.

De acuerdo con Ledezma, la reapertura de la tienda dependerá de la mercancía que pueda rescatarse. Aunque en la bodega no se registraron pérdidas por fuego, gran parte de los artículos resultaron afectados por el agua utilizada para sofocar las llamas.

"Necesitamos ver cuánta mercancía se puede salvar y cuánta quedó inservible", explicó.

La empleada informó además que intento poner una denuncia por agresiones físicas contra la dueña del local, pero no se la recibieron dado que presenta lesiones mínimas, después de que circularan en redes sociales videos de una discusión entre ambas.

"Ella me empezó a insultar, me dijo que era una ratera, cuando yo contaba con permiso del dueño para sacar mercancía antes de que cerrara el local. La empecé a grabar, me arañó el brazo y la espalda, y su propio esposo tuvo que detenerla", narró.

Otro de los señalamientos se centra en la renta del inmueble, que asciende a 120 mil pesos mensuales. Evelyn aseguró que, tras el incendio, la propietaria llegó exigiendo el pago completo cuando solo quedaban pendientes 10 mil pesos, pero no se tentó el corazón a pesar de la tragedia por la que estaba atravesando el encargado de BAIMA.

Además, señaló que la dueña nunca incluyó cláusulas en el contrato respecto a accidentes por incendio dentro del inmueble se le tenía que pagar los daños, lo que ha generado mayor tensión en el conflicto.

Historial de fallas eléctricas

Según la versión de la empleada el local –que anteriormente fue sucursal de un banco– ya había presentado problemas eléctricos.

"Cuando mi jefe rentó, la dueña dijo que estaba remodelado, pero nunca informó que cuando era Citibanamex también se presentó un corto circuito. yo misma le pedí muchas veces que impermeabilizara y corrigiera las fallas, pero solo lo hizo donde había goteras", aseguró Ledezma.

La tienda BAIMA llevaba dos años operando en Monclova. Ahora, además del proceso de recuperación de mercancía, se abre un frente legal por las condiciones del inmueble, la responsabilidad del incendio y los señalamientos por agresión y cobros indebidos.