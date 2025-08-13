Fallas en la Clínica 7 del Seguro Social por trabajos de remodelación

Continúan presentándose fallas en la Clínica 7 del Seguro Social debido a los trabajos de remodelación que se realizan en el hospital, al presentar una fuga de agua en el Block “A” tras el daño que presentó una de las tuberías.

El pasado martes se presentó un conato de incendio, lo que generó alarma entre pacientes y personal médico, que fue desalojado durante la madrugada en el Block B.

Aunque el incidente fue controlado a tiempo y no se reportaron personas lesionadas, dejó en evidencia las deficiencias que existen en el nosocomio y las fallas en las condiciones de seguridad.

Pero no fue el único problema, ya que también el pasado martes se registró una fuga de agua en el quinto piso del Block “A”, que fue ocasionada presuntamente por un error de los albañiles que realizan los trabajos de remodelación.

La fuga ocasionó goteras que afectaban desde el quinto hasta el segundo piso, afectando áreas sensibles como Alojamiento Conjunto, Ginecología y Obstetricia, por más de 24 horas, generado molestias entre el personal y los pacientes.

Estas irregularidades se suman a denuncias por malos manejos y presunta malversación de fondos en el proceso de remodelación.

Algunas voces al interior del hospital mencionan posibles conflictos de interés, ya que trascendió que el encargado de los trabajos que se llevan en el hospital, es el esposo de la administradora de la clínica, Mónica Treviño, lo que ha levantado sospechas sobre la asignación de contratos y la supervisión de los trabajos.