Escuela de Psicología apoya a niños militares en Batallón de Infantería

Niños de la escuela ubicada dentro del Batallón de Infantería están recibiendo acompañamiento emocional por parte de la Escuela de Psicología, luego de que se detectaran afectaciones en su conducta y en su desempeño escolar relacionadas con los constantes cambios de residencia de sus familias militares.

La directora de la institución universitaria, Susana Sierra, informó que fue la propia responsable del plantel escolar del Batallón quien solicitó apoyo al notar que varios menores mostraban signos de inestabilidad emocional y dificultades para adaptarse a los procesos académicos.

Sierra explicó que la movilidad frecuente de los soldados impacta directamente a sus hijos, quienes deben enfrentar mudanzas continuas y rupturas en su entorno social. "Los niños están sometidos a cambios permanentes y eso genera un desgaste emocional que también se refleja en el aprendizaje", comentó.

Para atender la situación, la Escuela de Psicología asignó a una especialista que acude semanalmente al plantel militar. Actualmente se brinda atención a alrededor de 40 estudiantes, aunque la propia institución reconoce que el número de menores que requiere apoyo es mayor.

Paralelamente, la universidad ha reforzado su presencia comunitaria a través de charlas y orientación psicológica en diversos espacios educativos, incluyendo preescolares, donde ya trabajan con niños desde los cuatro años. También se están enviando alumnos de prácticas profesionales a empresas y escuelas para ampliar la cobertura del servicio.

Con estas acciones, la Escuela de Psicología busca ofrecer herramientas emocionales a los menores y contribuir a que puedan desarrollarse con mayor estabilidad, pese a la dinámica constante de movilidad que enfrentan sus familias.