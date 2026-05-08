Alerta por incendios: Pedro Alvarado llama a extremar precauciones en Monclova

Un total de 45 incendios se han registrado entre abril y los primeros días de mayo, informó el director de Protección Civil, Pedro Alvarado, quien advirtió que la temporada de calor apenas comienza.

Lo anterior, luego de atender un incendio en una casa habitación ubicada sobre la calle Morelos, en la Zona Centro, donde el fuego consumió parte del área de cocina y un cuarto en la parte posterior del inmueble. Afortunadamente, la familia logró salir ilesa.

El funcionario explicó que el siniestro se originó en la parte trasera de la vivienda y se propagó hacia el interior, aunque no fue pérdida total gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencia. "Se logró contener el incendio en el área de cocina y un cuarto. El resto de la vivienda está en buenas condiciones", señaló.

Indicó que, tras controlar el fuego, se realizaron labores de inspección para descartar la presencia de personas al interior, incluyendo un segundo barrido con cámara térmica.

Alvarado destacó que tanto el tiempo de respuesta como la atención fueron oportunos, lo que permitió evitar mayores daños.

En cuanto a las estadísticas, detalló que en lo que va del mes se han atendido alrededor de 40 servicios, de los cuales más del 50 por ciento corresponden a incendios. Aunque la cifra es menor en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se superaban los 100 siniestros, reiteró el llamado a la población a extremar precauciones ante el incremento de las temperaturas.

Finalmente, subrayó que la coordinación entre Protección Civil, Bomberos y la Policía Municipal ha sido clave para mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.