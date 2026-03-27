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Coahuila

Carlos Villarreal aprueba cuenta pública y mantiene incentivos fiscales en Monclova

Se planteó la necesidad de reforzar las estrategias de recaudación, con la Comisión de Hacienda programando sesiones para analizar nuevas alternativas que apoyen a los ciudadanos.

Por Carolina Salomón - 27 marzo, 2026 - 09:06 p.m.
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      En sesión de Cabildo encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, se aprobó por unanimidad la cuenta pública correspondiente al mes de febrero, además de acordarse la continuidad de incentivos fiscales para el pago del impuesto predial durante el próximo trimestre.

      La cuenta pública fue presentada por el primer regidor, Carlos Mata, quien expuso diversas particularidades del informe financiero, mismo que fue avalado por la totalidad de los integrantes del Cabildo.

       

      Dentro de los puntos abordados, se destacó la propuesta del alcalde para mantener un incentivo del 5 % en el impuesto predial, con el objetivo de seguir fomentando la participación de los contribuyentes y fortalecer la captación de recursos municipales.

      Asimismo, durante asuntos generales, el edil puso a consideración la necesidad de reforzar las estrategias de recaudación, por lo que planteó que la Comisión de Hacienda sesione en los próximos días para analizar y generar nuevas alternativas que permitan apoyar a la ciudadanía en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

       

      Se acordó que dicha comisión trabaje en propuestas adicionales y las presente ante el Cabildo para su evaluación, priorizando mecanismos que incentiven el pago y contribuyan a mantener finanzas sanas en el municipio.

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