Enluta a la Chinameca la muerte del pequeño Aaron; incertidumbre por presunta rickettsia

La muerte de Aaron Nicolás, un niño de 2 años de edad, mantiene consternados a los habitantes de la colonia Chinameca, donde era conocido por jugar con un balón en la calle.

Aunque entre vecinos circula la versión de que el fallecimiento pudo estar relacionado con rickettsiosis transmitida por una garrapata, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa del deceso.

Impacto en la comunidad

El ambiente en la pequeña privada donde vivía el menor cambió por completo. Las risas y juegos fueron sustituidas por el silencio y el luto de una familia que ha permanecido en reserva desde el fallecimiento.

Vecinos describieron a Aaron Nicolás como un niño alegre, activo y sociable, que solía jugar en la calle con un balón y convivía con quienes habitan el sector.

La vivienda del menor se ubica a dos casas de un arroyo donde se acumulan maleza, basura, escombro y diversos desechos.

Acciones de la comunidad

Los habitantes señalaron que, aunque no es frecuente observar garrapatas o pulgas en la calle, sí existe una alta presencia de mosquitos debido a las condiciones del lugar.

Tras el fallecimiento, las familias comenzaron a reforzar las medidas preventivas en sus hogares. Algunos realizaron limpiezas profundas en patios y viviendas, mientras que otros aplicaron productos antiparasitarios a sus mascotas ante la incertidumbre generada por la versión que circula en la colonia.

En la calle deambulan alrededor de siete perros; sin embargo, los vecinos insisten en que la presencia visible de garrapatas no ha sido constante.

Habitantes del sector señalaron que la familia atraviesa por un profundo duelo y ha optado por mantenerse en silencio.

Reacciones de la comunidad

Mientras tanto, los vecinos han expresado su solidaridad y acompañamiento, al tiempo que esperan que las autoridades determinen oficialmente la causa del fallecimiento.