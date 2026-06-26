Choca contra tractocamión en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales arrojó un accidente vial ocurrido en el Libramiento Sur, donde una camioneta terminó impactándose contra un tractocamión.

El accidente en el Libramiento Sur

En el lugar fue localizado José Alfredo "N", de 24 años, con domicilio en la calle Cansiano González número 2018, de la colonia 11 de Julio.

El conductor declaró que perdió el control del volante al caer en un bache, lo que provocó la colisión.

El lesionado conducía una camioneta Ford Ranger color rojo, propiedad de la empresa "Distribuidora Monclova".

Rescate y atención médica

A consecuencia del impacto, José Alfredo "N" quedó prensado de una de sus extremidades inferiores, por lo que fue rescatado por socorristas del Cuerpo de Bomberos.

Los paramédicos le diagnosticaron de manera preliminar una probable fractura de tibia y peroné, por lo que fue trasladado al nosocomio más cercano para recibir valoración médica.

Las autoridades tomaron conocimiento del accidente, mientras se realizaron las maniobras de auxilio y las diligencias correspondientes en el lugar del percance.