Ismael Leija Escalante cuestiona pago de Arturo Domínguez en AHMSA

A dos días de que venza el plazo para realizar el depósito de garantía por la compra de Altos Hornos de México, Ismael Leija Escalante, secretario general del Sindicato Democrático, puso en duda que Arturo Domínguez cumpla con el pago, al señalar que hasta ahora no existe claridad sobre la operación.

El dirigente obrero consideró poco probable que CIESA concrete el depósito, debido a que tuvo tiempo suficiente para cumplir con la garantía de seriedad y, a la fecha, no existe certeza sobre su realización.

Recordó que después de la subasta del 25 de septiembre se otorgaron 10 días hábiles para realizar el depósito, plazo que vence este martes.

Señaló que la incertidumbre aumentó luego de que el síndico de AHMSA y Minera del Norte, Víctor Manuel Aguilera Gómez, desmintiera que haya existido algún acercamiento con CIESA para coordinar el pago a trabajadores y extrabajadores.

Mencionó que los acontecimientos recientes han generado más dudas entre los obreros, después de la expectativa que provocó la propuesta de José Arturo Domínguez Arteaga, tras la subasta. "Se va cayendo esa confianza, se va cayendo esa esperanza y lo único que ha generado es más confusión", afirmó.

Señaló que pasa el tiempo y a unos días de que venza el plazo para el pago del fondo de garantía, no hay nada claro y no se tiene una fecha definida para una solución, por lo que están en espera de que avance el proceso y se cumpla con los pagos.

El secretario general reiteró que espera que Arturo Domínguez realice el depósito, aunque reconoció que, a dos días del vencimiento del plazo, no observa señales claras de que vaya a realizarse.