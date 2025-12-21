Tensión en bulevar Harold R. Pape: farderas son sorprendidas por seguridad

Un momento de tensión y alarma se registró en un centro comercial ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, luego de que guardias de seguridad protagonizaran un forcejeo con presuntas farderas que fueron sorprendidas al salir de una tienda con artículos ocultos entre su ropa.

Las mujeres ya se encontraban prácticamente afuera del establecimiento cuando fueron detectadas por el personal de seguridad, lo que derivó en jaloneos, gritos y un forcejeo que se extendió hasta el exterior de la tienda, llamando la atención de clientes y transeúntes.

El incidente pone nuevamente en evidencia que el farderismo se mantiene durante la temporada decembrina, periodo en el que este tipo de delitos suele incrementarse debido a la alta afluencia de personas en los centros comerciales.

Se informó que las presuntas farderas habían ingresado al establecimiento como clientes, sin embargo, al ser identificadas a través de los protocolos de vigilancia, tres guardias de seguridad actuaron de manera inmediata para evitar que abandonaran el lugar con mercancía que no había sido pagada.

Hasta el momento no se ha informado si las mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes, aunque el hecho generó inquietud entre los clientes, quienes presenciaron el altercado ocurrido en plena zona comercial.