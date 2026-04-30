Trabajadores de AHMSA protestan en Monclova por prórroga al síndico

MONCLOVA, COAH. - Trabajadores de Altos Hornos de México manifestaron inconformidad luego de darse a conocer una nueva prórroga de tres días hábiles otorgada al síndico encargado del proceso, plazo en el que deberá responder a la jueza en torno al tema de acreedores.

Durante la jornada de volanteo realizada este miércoles, Julián Torres expresó que para los obreros cualquier retraso representa mayor desesperación, debido a que miles de familias continúan esperando una solución después de años sin estabilidad económica.

Señaló que mientras en el ámbito legal tres días pueden parecer mínimos, para quienes dependen de una resolución urgente el tiempo pesa demasiado, especialmente tras más de tres años y medio de espera sin resultados concretos.

Los trabajadores insistieron en que el caso requiere atención inmediata de los distintos niveles de gobierno y reiteraron que la marcha convocada para este jueves también busca presionar para que el proceso avance sin más demoras.