Trabajadores de AHMSA expresan inconformidad en Monclova: falta de transparencia

La base obrera de Altos Hornos de México (AHMSA) manifestó su inconformidad ante lo que considera una afectación a la credibilidad del proceso de quiebra, luego de que la jueza del caso solicitara un día de licencia justo cuando estaba por concluir el plazo de 48 horas otorgado para que el síndico entregara información solicitada sobre la transparencia del procedimiento.

Hervey Valenzuela, obrero de la siderúrgica, aclaró que, aunque no se trató de una renuncia, la coincidencia en los tiempos genera desconfianza entre los trabajadores, al considerar que este tipo de pausas retrasa aún más un proceso que ya es largo y complejo.

"No renunció, pero pidió un día justo cuando se cumplían las 48 horas que ella misma había dado. Eso hace que se pierda credibilidad", expresó.

El trabajador señaló que, desde la perspectiva de la base obrera, existe una percepción de retrasos constantes entre quienes encabezan el proceso, lo que impacta directamente en los trabajadores y sus familias.

"Entre el síndico y quienes están al frente se sigue retrasando el proceso de AHMSA. Ellos siguen enriqueciéndose y los más afectados somos los obreros", afirmó.

Valenzuela sostuvo que este escenario ya se veía venir y acusó una cadena de promesas incumplidas. "Son promesas falsas, mentiras, y maniobras para seguir retrasando el proceso", declaró.

Añadió que, de acuerdo con la información disponible, el proceso podría retomarse hasta mediados de enero, aunque aún habría un plazo adicional de 28 días para la subasta. Ante ello, llamó a que se definan fechas claras y se garantice una transparencia real, sustentada en documentos.

"Lo que queremos es que se diga fecha y día, y que la transparencia se demuestre con papeles", concluyó.