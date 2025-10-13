Padres de familia exigen seguridad en la Secundaria Técnica No. 35

Padres de familia de la Secundaria Técnica No. 35 decidieron hacer visible su inconformidad y desde temprana hora colocaron una manta en la barda del plantel exigiendo medidas que garanticen la seguridad de sus hijos.

Como se recordará, fue en esta institución donde un estudiante agredió al profesor; noticia que llegó hasta las autoridades estatales y sindicales. De acuerdo con testimonios, algunos docentes han sido empujados o intimidados por alumnos que muestran conductas violentas, lo que ha generado un ambiente de tensión en la escuela.

En letras grandes, el mensaje expresa la preocupación de la comunidad:

"Padres de familia EST 35 preocupados por la seguridad de nuestros hijos. Exigimos a las autoridades de la Secretaría de Educación que se tomen medidas reales y efectivas acerca de las amenazas y agresiones hacia los miembros de la comunidad educativa. ¡No permitiremos que se ponga en riesgo a nuestros hijos!"

El director del plantel, Jesús Borjón Flores, confirmó que la manta fue colocada por integrantes del Consejo de Participación Escolar, quienes han insistido en que el problema requiere atención urgente.

"Nosotros ya reportamos la situación y hemos buscado diálogo con las autoridades, pero solo nos dicen que lo están analizando. No hay una resolución clara ni plazos definidos", explicó el directivo.

De acuerdo con Borjón, el ambiente dentro de la escuela se ha visto afectado por la incertidumbre. Algunos docentes y alumnos muestran preocupación ante las amenazas que se han denunciado, aunque las clases continúan de manera regular.

"El plantel ya hizo lo que estaba en sus manos. Ahora todo depende de la Secretaría de Educación. El sindicato también ha mostrado respaldo, pero seguimos sin una respuesta concreta", añadió.

Mientras tanto, la escuela permanece a la espera de que las autoridades definan una estrategia clara para atender las denuncias y devolver la tranquilidad a los estudiantes y maestros.