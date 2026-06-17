Trabajadores de AHMSA exigen transparencia tras venta de línea

La venta del 50 por ciento de la línea Coahuila-Durango que realizó Altos Hornos de México a Peñoles por 2.5 millones de dólares generó una gran inconformidad entre trabajadores de la siderúrgica, quienes calificaron el monto como ridículo y exigieron transparencia en cuanto a los bienes incluidos en la operación.

Julián Torres, presidente del Grupo de Defensa, indicó que integrantes de la mesa directiva viajarán a la Ciudad de México para presentar a la Juez algunas observaciones relacionadas con la transacción, ante las dudas que existen por el valor real de los activos vendidos y la falta de información proporcionada a los acreedores laborales. "Se va a llevar unos oficios sobre la venta que hicieron del 50 por ciento de la línea, donde los trabajadores están pidiendo que se nos dé

Cuestionó si la operación se realizó de acuerdo al valor real de mercado o si los activos fueron vendidos por debajo de su precio, situación que consideran preocupante en medio del proceso de quiebra de la empresa y de los adeudos que continúan pendientes con miles de trabajadores. Torres afirmó que entre quienes conocen el sector ferroviario existe sorpresa por el monto de la transacción, al considerar que la cifra resulta demasiado baja para una infraestructura de esa magnitud. "Los que conocen dicen que es lo que cuesta una locomotora, no es posible que lo vendan en ese precio", sostuvo.

La molestia entre los trabajadores también obedece a que, pese a la venta anunciada, no han recibido beneficio alguno derivado de esos recursos, mientras continúan esperando el pago de salarios, finiquitos y prestaciones pendientes desde el colapso financiero de la acerera. "De ese dinero no ha llegado nada, ese dinero lo agarra el síndico para sus gastos, pues es una injusticia para los trabajadores", indicó.