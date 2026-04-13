Tortilleros analizan incremento de 1 a 2 pesos en tortilla por aumento de harina

Productores de la masa y la tortilla contemplan aplicar un incremento de entre 1 y 2 pesos al kilo de tortilla, debido al aumento en el precio de la harina que entrará en vigor a partir del próximo 15 de abril.

El presidente de la Asociación de la Masa y la Tortilla, Alejo Peña, informó que diversas empresas harineras ya notificaron del incremento de 450 pesos por tonelada, lo que obliga al sector a analizar un ajuste en el precio al consumidor.

Señaló que desde el 2023 no se ha aplicado ningún incremento al precio de la tortilla, el cual se mantiene en 30 pesos por kilo, a pesar de los constantes aumentos que se aplican en insumos, salarios y servicios.

Sin embargo, este nuevo aumento afecta a los productores al pasar de 19 mil 300 a 19 mil 900 pesos la tonelada de materia prima, por lo que se ven obligados a reflejar el aumento en el producto.

"Desde el 2023 no hemos movido absolutamente ningún aumento a la tortilla, a pesar de que ha habido aumentos en el salario mínimo, que repercuten en los pagos de cuotas en el Seguro Social, además de gasolina y refacciones, entre otros".

Con el aumento en el precio de la harina, los tortilleros se ven en la necesidad de analizar un aumento en el producto, el cual variará de la marca de harina que utiliza cada uno, pero el aumento será entre 1 y 2 pesos.

Señaló que lo que se busca es que el ajuste sea moderado, con el objetivo de no afectar en gran medida a los consumidores.

Alejo Peña advirtió además que la competencia desleal que enfrentan con los vendedores informales, que ofrecen el producto por las calles a menor precio sin respetar el gramaje establecido, lo que impacta su economía.

Los productores esperarán a recibir las primeras facturas con el nuevo precio de la harina para justificar el ajuste, reiterando que el objetivo es seguir operando sin afectar en exceso a la población.