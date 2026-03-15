Robos de vehículos en carretera 53 generan preocupación en Monclova

Ante el incremento de robos de vehículos registrados en las últimas semanas sobre la carretera federal 53, en el tramo que conecta de Monclova hacia Monterrey, particularmente entre el kilómetro 100 y la zona cercana a Mina, especialistas en seguros advirtieron sobre el riesgo que enfrentan automovilistas, comerciantes y familias que transitan por esta vía, principalmente durante la noche y madrugada.

Arturo Cabrera, especialista en seguros, señaló que desde mediados de enero y hasta finales de febrero se han documentado diversos casos de robo de unidades, en su mayoría con violencia, afectando especialmente a vehículos de alta gama, camionetas tipo SUV, unidades utilitarias, vehículos con remolque y camionetas estacas, los cuales han sido identificados como los más propensos a ser interceptados por delincuentes en ese tramo carretero.

El especialista consideró que, ante este panorama, lo más recomendable es optar por la carretera 57 para trasladarse hacia Monterrey, aunque ello implique un recorrido más largo de entre 20 y 30 minutos. Explicó que, si el destino es Escobedo, el centro de Monterrey o San Nicolás de los Garza, vale más priorizar la seguridad y evitar exponerse a una situación de alto riesgo en la carretera 53, donde los reportes de asaltos continúan generando preocupación entre quienes viajan con frecuencia por motivos laborales o comerciales.

A esta problemática se suma, dijo, una serie de presuntos abusos por parte de elementos de la Policía Municipal de Hidalgo, Nuevo León, donde automovilistas han reportado multas excesivas que van desde los 5 mil hasta los 25 mil pesos, bajo argumentos como exceso de velocidad, falta de seguro o polarizado en cristales. Cabrera indicó que incluso recientemente un conductor le compartió que recibió una infracción por 25 mil pesos, situación que calificó como un problema grave y recurrente para quienes transitan por esa zona.

Finalmente, Arturo Cabrera exhortó a los conductores a no poner resistencia en caso de ser víctimas de un asalto, ya que lo más importante es salvaguardar la integridad física. Recordó que, cuando existe robo con violencia o asalto —aunque no haya lesiones—, las pólizas de seguro sí cubren el siniestro, por lo que recomendó entregar el vehículo si la vida está en riesgo. "Es preferible perder la unidad a exponerse a ser golpeado o lesionado; el seguro responde, pero la vida no se recupera", subrayó.