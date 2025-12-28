Rogelio Iracheta reporta aumento de ventas en pulga de La Lechería

Entre pasillos saturados, familias buscando ofertas y el murmullo constante de vendedores ofreciendo mercancía, la tradicional pulga de La Lechería vivió uno de sus días más concurridos en la antesala del cierre de año.

Para los comerciantes, este movimiento representa un respiro económico y un rayo de esperanza luego de meses complicados.

El ambiente fue evidente desde temprana hora: niños con globos en la mano, mujeres comparando precios de sartenes y moldes para repostería, y hombres revisando herramientas, ropa y artículos del hogar.

Algunos incluso llegaron con lista en mano, decididos a aprovechar lo que el bolsillo permite antes de la llegada del 2026.

Rogelio Iracheta, dirigente de la Unión de Comerciantes Ambulantes (UCA), informó que el flujo de compradores ha mejorado visiblemente y que, tan solo en esta última semana, las ventas han registrado un incremento estimado entre 20 y 25%. "Ahorita la gente ya está saliendo más, ya se está notando el movimiento. Las ventas han subido poquito, pero ahí vamos. Confiamos en que hoy y mañana se ponga mejor", expresó con optimismo.

El consumo no solo responde a la necesidad, sino también a la tradición. En esta temporada predomina la compra de:

- Comida preparada y antojos locales, lo más solicitado por quienes buscan recorrer los puestos mientras degustan algo típico.

- Artículos de temporada, desde adornos y chacharas hasta moldes para pasteles, quequitos y utensilios para la cena de fin de año.

- Accesorios para el hogar, como sartenes, tazas, contenedores y herramientas domésticas.

Pese a que el 25 de diciembre y 1 de enero suelen ser días de baja afluencia, los comerciantes esperan un repunte mayor este fin de semana y el próximo martes en la colonia Hipódromo, donde se concentra otro punto clave de venta.

Para quienes viven del comercio ambulante, cada cierre de venta significa algo más que una transacción: es el sustento diario. Por ello, la UCA aguarda confiada el último jalón del año, deseando que las familias monclovenses sigan acudiendo y llenando de vida estos espacios populares.

Con el 2026 ya a la vuelta de la esquina, los comerciantes sostienen un mismo deseo: que las calles continúen llenas, que las ventas se mantengan y que esta temporada cierre con el mismo bullicio que hoy envuelve los pasillos de La Lechería.