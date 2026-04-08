Aumento en costo de operación del autotransporte en México

El costo de operación del autotransporte de carga registró un incremento de hasta un 18 % ante el alza en el precio del diésel que se registró durante las últimas semanas, que de continuar, se reflejará en el alza del precio de productos y servicios, indicó el Presidente de Canacar. Gerardo Bortoni, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), advirtió que el sector enfrenta un escenario complicado debido al aumento sostenido del combustible. Un tema complicado al pasar de 22.50 pesos el litro a cerca de 29 pesos, lo que representa un aumento significativo. Señaló que en términos generales se tuvo un aumento de un 15 a 18 % en el costo de combustible, el cual pasó a representar de un 40 a 45 % del costo de operación a más del 50 %.

Bortoni González externó que por el momento los transportistas están absorbiendo este incremento, con el fin de mantener el trabajo, sin embargo, de continuar estas condiciones se verán obligados a realizar ajustes y trasladar el costo al cliente, lo que se traducirá en el aumento en el precio de los productos. "Las empresas transportistas que están manteniéndose en operación, se van a dar cuenta que al cabo de tres o cuatro semanas, le están poniendo dinero de su bolsa al trabajo y no podemos trabajar así, nadie trabaja por placer". Señaló que otro de los impactos que tendrá será sacar de operación algunos camiones, lo que representa la pérdida de fuentes de empleo.

El representante del autotransporte de carga mencionó que aunque existe un acuerdo para topar el precio de la gasolina en 28.50 pesos por litro, aún es un precio elevado, que afecta la operatividad. Bortoni González indicó que esto traerá consigo una escala de precios en los productos, lo que repercute en toda la población. "Se ha dicho que es pasajero, pero difícilmente cuando sube el precio del combustible, este baja", indicó.