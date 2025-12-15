Teodoro Flores informa sobre restricciones en transporte público en diciembre

La ciudad enfrentará restricciones en el servicio de transporte público y de taxis durante los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero, por lo que se exhorta a la ciudadanía a realizar sus compras y traslados con anticipación.

Así lo informó Teodoro Flores, director de Transporte y Vialidad, quien detalló que el transporte urbano operará el 24 de diciembre únicamente hasta las 9:00 de la noche, mientras que el 25 de diciembre, así como el 31 de diciembre y 1 de enero, el servicio se brindará con pocas unidades en calidad de guardia.

En cuanto al servicio de taxis, señaló que estos mantendrán horarios normales, aunque reconoció que cada año se presenta una disminución en la disponibilidad. Debido a que algunos choferes tienden a incrementar las tarifas durante las festividades de fin de año, situación que afecta a usuarios que requieren trasladarse con urgencia.

Aseguró que el Departamento de Transporte y Vialidad mantendrá vigilancia para evitar abusos en los cobros y garantizar que se respeten las tarifas autorizadas.

Asimismo, indicó que las áreas administrativas del servicio de taxi suspenderán labores los días 25 de diciembre y 1 de enero.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a los concesionarios y operadores de las pocas unidades que estarán en circulación para que cumplan con los horarios establecidos, ya que serán días en los que numerosas familias saldrán a realizar compras y traslados con motivo de las celebraciones decembrinas.