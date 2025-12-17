Aumenta la demanda de la vacuna contra la influenza en Coahuila

La alerta emitida a nivel mundial por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la circulación de una nueva cepa de influenza provocó un incremento en la demanda de la vacuna durante las últimas dos semanas, con el objetivo de protegerse y evitar un alza en el número contagios.

El Jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria Faustino Aguilar Arocha, señaló que luego de que se dio a conocer esta nueva cepa, catalogada como "supergripa", se ha registrado un aumento en la afluencia de personas que buscan inmunizarse, en donde garantizó que se cuenta con las dosis suficientes para atender a la población.

Mencionó que se cuenta con vacunas en la jurisdicción, así como el hospital, y en centros de salud, a donde puede acudir la población para solicitar que se les aplique la vacuna, e incluso se cuenta con brigadas itinerantes. "Como todos los años contamos con las dosis suficientes para aplicar a la población, no bajamos la guardia y seguimos vacunando a la gente de manera continua para que estén protegidas".

Detalló que actualmente se aplican vacunas contra la influenza, neumococo y refuerzos contra COVID-19, utilizando biológicos de tipo tetravalente que protegen contra cepas A y B del virus, lo que brinda una cobertura amplia ante las variantes que circulan en otras regiones del mundo.

De acuerdo con el jefe jurisdiccional, hasta el momento se han aplicado más de 10 mil dosis contra la influenza, de una meta de 30 mil vacunas que deberán completar antes del mes de marzo.

Aguilar Arocha indicó que la vacunación se ofrece a personas de todas las edades, con especial énfasis en niños, adultos mayores y grupos vulnerables, por lo que exhortó a la población a acudir con su cartilla de vacunación para mantener sus esquemas actualizados.