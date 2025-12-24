Oscar Mario Medina destaca crecimiento en comercio de Monclova

Lejos de los escenarios económicos previstos a inicios de año, el comercio de Monclova registró un cierre decembrino favorable, con un incremento superior al 30 % en las ventas de la mayoría de los giros comerciales, impulsado por un marcado dinamismo en el consumo local.

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), el movimiento económico se hizo evidente en el primer cuadro de la ciudad y en los principales centros comerciales, donde la afluencia de compradores se mantuvo constante durante las últimas semanas del año.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente del organismo empresarial, mencionó que este comportamiento representa un mejor cierre de año, en comparación con el 2024, cuando la economía mostraba una mayor dispersión y menor capacidad de consumo.

"Nos da mucho gusto que el comercio esté activado, es un cierre de año mucho mejor que el que tuvimos en el 2024, en donde la mayoría de los giros, tanto de comercio como de servicios, están trabajando".

Indicó que los preparativos de las familias para las celebraciones de Navidad y fin de año, así como la llegada de visitantes que acuden a Monclova para reunirse con sus familiares, detonaron el consumo en sectores como jugueterías, tiendas de regalos y alimentos, además de servicios personales como belleza, cosmetología y spas.

Explicó que, aunque el turismo no es el principal motor de la región, también se observó movimiento por el paso de los connacionales, lo que genera una derrama adicional en el área de servicios.

Respecto a las cifras, detalló que las estimaciones iniciales apuntaban a un crecimiento de entre 26 y 32 %; sin embargo, el comportamiento real del mercado permitió rebasar el 30 %, alcanzando un aumento de entre 30 y 31 % en comparación con el mismo periodo del año pasado.

"Definitivamente se superaron las expectativas. El movimiento es evidente y los propios comerciantes lo están confirmando", concluyó.