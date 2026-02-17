Ayuntamiento de Coahuila acuerda incremento salarial del 6% con sindicato

Un total de 300 trabajadores sindicalizados del municipio fueron beneficiados con un incremento salarial del 6 por ciento, resultado de las negociaciones sostenidas entre el Ayuntamiento y el sindicato, informó Ciro Joel de los Santos Palomo, jurídico del municipio.

El funcionario explicó que como cada año se revisó el tabulador salarial y la nivelación de sueldos, demandas que son presentadas por el sindicato en beneficio de sus agremiados. "Estuvimos viendo la cuestión que año con año demanda el sindicato en relación a la revisión del tabulador salarial y la nivelación de salarios", señaló.

Indicó que desde el mes de enero iniciaron las pláticas con los representantes sindicales, quienes posteriormente realizaron su propia asamblea con todos los integrantes para analizar las propuestas y avances en la negociación.

De los Santos Palomo detalló que el pasado viernes acudieron a la ciudad de Saltillo al Tribunal Federal Laboral, donde depositaron y ratificaron el convenio correspondiente ante la autoridad, quedando formalmente establecido el acuerdo que permitirá continuar con el funcionamiento del tabulador y la nivelación salarial durante el resto del año. "Ya quedamos totalmente en un acuerdo para seguir funcionando el resto del año en relación al tabulador y la nivelación salarial", afirmó.

El jurídico municipal precisó que el aumento beneficiará a cerca de 300 trabajadores que laboran directamente para el Ayuntamiento a través del sindicato. Aunque la solicitud inicial del gremio era de un incremento entre el 8 y el 10 por ciento, finalmente se acordó un aumento del 6 por ciento. Subrayó que este ajuste corresponde a un incremento extraordinario, adicional al aumento anual que por ley se aplica a todos los salarios, logrando así un beneficio general para los trabajadores sindicalizados.