Ajustes de precios en Monclova: Oscar Mario Medina advierte sobre incrementos

A partir de la segunda mitad de enero, empresas y comercios de Monclova comenzarán a realizar ajustes en sus precios y operaciones, como una respuesta a los incrementos que se aplican en distintos rubros por disposiciones legales, indicó el presidente de la Cámara de Comercio. Oscar Mario Medina Martínez, señaló que en los primeros días del año no serán evidentes los aumentos que se aplicarán en productos o servicios, ya que aún no se reflejan muchos de los aumentos o pagos, sin embargo a partir de la segunda semana se verán reflejados los aumentos de manera gradual.

"Sentimos que los primeros 10 días o la primera quincena no se va a notar mucho, pero no dudamos que se van a venir en cascada los aumentos que por ley se van a aplicar en todos los órdenes". Señaló que estos ajustes incluyen incrementos en el orden municipal, estatal y federal, así como en obligaciones patronales como el pago de nóminas, las aportaciones al Infonavit y las cuotas al Seguro Social, todos ellos basados en el nuevo tabulador de salarios mínimos, que tuvo un aumento del 13 por ciento.

Indicó que el sector comercio se mantiene a la expectativa de recibir listas oficiales sobre productos que comenzarán a tener nuevos gravámenes fiscales, particularmente aquellos sujetos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, algunos de los cuales forman parte de la canasta básica. "Estamos en espera de recibir algunas listas que van a empezar a aparecer sobre algunos productos que van a traer cierto gravamen de impuestos. Por lo pronto, los del IEPS ya sabemos que en algunos productos va a subir de 1, 1.50 hasta 4 pesos, entonces sí va a ser muy significativo, particularmente en cigarros, refrescos, azucarados, gaseosas, etcétera", precisó.

El presidente de CANACO subrayó que, aunque los impuestos ya anunciados representan un inicio complicado de año para el sector productivo, hasta el momento no se confirman incrementos adicionales más allá de los ya conocidos, por lo que será en los primeros días de la segunda quincena de enero cuando se tenga un panorama más claro de cómo se acomodarán los precios.