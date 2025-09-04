Incumplimiento en audiencia lleva a Leonardo Guadalupe a juicio oral

Con una orden de aprehensión en su contra, Leonardo Guadalupe "N" fue presentado por la fuerza ante un juez penal luego de que faltara sin justificar a una audiencia anterior relacionada con la causa penal 643/2024, donde enfrenta cargos por el delito de lesiones culposas agravadas.

El imputado argumentó que no asistió a la audiencia porque se encontraba enfermo, pero su anterior abogado no presentó ningún documento para justificar la ausencia. Ante ello, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la orden de aprehensión y lo presentaron este miércoles ante la autoridad judicial.

A pesar de su incumplimiento, Leonardo Guadalupe logró evitar una medida cautelar más severa, como la prisión preventiva, y el juez decretó que el proceso quedaba regularizado, otorgando un plazo de 30 días para que el imputado y su defensa decidan si buscarán una salida alterna al juicio o enfrentarán un proceso oral.

La nueva audiencia fue agendada para el próximo 6 de octubre a las 10:30 horas, fecha en la que se definirá si el caso se envía o no a juicio oral. Los hechos que dieron origen al proceso ocurrieron la noche del 4 de febrero de 2024, cuando Leonardo Guadalupe "N" conducía una motocicleta Honda en compañía de Fátima Paola, por la carretera 30, a la altura de la colonia Jardines del Aeropuerto, en Ciudad Frontera.

De acuerdo con la investigación, el acusado circulaba a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol por la calle Andrés Osuna, cuando perdió el control y se impactó contra el camellón central. La joven que lo acompañaba sufrió múltiples lesiones, incluyendo golpes en la cara, y fue trasladada al Hospital San José, donde permaneció una noche bajo observación. Los gastos médicos ascendieron a 50 mil pesos, monto que la parte afectada reclama como reparación del daño.

Inicialmente, Leonardo Guadalupe "N" había obtenido un auto de no vinculación a proceso, pero tras la apelación del Ministerio Público, se celebró una nueva audiencia en la que el juez determinó que sí existían elementos suficientes para llevarlo a juicio. Ahora, el tiempo corre para que el acusado tome una decisión.