Jóvenes de la clase 2006 deben recoger cartillas en Sabinas

SABINAS, COAH.- La responsable de la junta municipal de reclutamiento, Rocío Rocha Reyes, hizo un llamado a los jóvenes de la clase 2006 para que acudan a recoger sus cartillas liberadas. La funcionaria subrayó la importancia de cumplir con este trámite en tiempo y forma para evitar complicaciones posteriores.

La entrega de documentos se realiza en el 14 Regimiento de Caballería Motorizado de acuerdo con disposiciones oficiales. Este procedimiento centralizado busca garantizar orden y seguridad en la liberación de las cartillas.

Los interesados deben presentar el comprobante del trámite junto con una copia de su credencial del INE. El horario establecido es de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, únicamente durante los fines de semana (sábados y domingos) del mes de diciembre, lo que exige puntualidad y organización por parte de los jóvenes.

Rocha Reyes advirtió que quienes no recojan su cartilla en este periodo tendrán que trasladarse hasta Piedras Negras. Además, recordó que la ley establece un resguardo máximo de seis meses; pasado ese tiempo, los documentos son enviados a la Ciudad de México para su destrucción definitiva.

Por ello, la funcionaria reiteró su exhorto a los jóvenes de Sabinas: recoger la cartilla liberada en el tiempo indicado no solo evita gastos de traslado, sino que asegura la conservación de un documento esencial para trámites personales y profesionales.