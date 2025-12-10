Claudia Garza Iribarren presenta tinacos a bajo costo en Sabinas

SABINAS, COAH.- La coordinadora del programa Mejora en Sabinas Coahuila, Claudia Garza Iribarren, anunció que ya están disponibles los tinacos a bajo costo para la comunidad, lo cual fue la respuesta del gobernador Manolo Jiménez y del coordinador estatal Gabriel Elizondo, a la solicitud ciudadana de contar con este importante apoyo que hoy en día es esencial para las familias.
La coordinadora explicó que la comunidad había solicitado este programa en varias ocasiones, especialmente en las colonias donde no hay acceso a agua potable. "Lo pedían también en las colonias. Cuando ofrecíamos nosotros el programa de Minisprit, nos solicitaban también los tinacos a bajo costo".
Los tinacos están disponibles en diferentes tamaños y precios: 400 litros por $1,550, 800 litros por $2,050, 1,100 litros por $2,200 y 2,500 litros por $5,100. Garza Iribarren invitó a la comunidad a aprovechar esta oportunidad y adquirir un tinaco para su hogar. "Aprovechen ahorita... Es hora de ahorrar dinerito para poder ya cada quien tener nuestro tinaco en nuestras casas".
Para adquirir un tinaco, solo se necesita pagar en las oficinas de Mejora, presentar una identificación y un comprobante de domicilio. "Se necesita solamente pagarlo aquí, una identificación, un comprobante de domicilio y con eso ya se anotan aquí en las oficinas", explicó Garza Iribarren.
El programa Mejora en Sabinas Coahuila sigue trabajando para ofrecer beneficios a la comunidad, y el tinaco a bajo costo es solo uno de los muchos programas que tienen disponibles. "Esto dentro de los muchos otros beneficios que tenemos para la comunidad", concluyó Garza Iribarren.