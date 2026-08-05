Inversiones en Coahuila: Walmart y empresas estadounidenses apuestan por la región

NUEVA ROSITA, COAH.- Estados Unidos se mantiene como el principal socio comercial para la inversión en Coahuila, debido a la cercanía geográfica y al interés de empresas estadounidenses por establecerse en la entidad, informó el secretario de Economía, Licenciado Luis Eduardo Olivares Martínez.

El funcionario estatal señaló que diversas compañías de origen estadounidense han visitado la región y destacó que el Gobierno del Estado continuará impulsando la llegada de inversiones provenientes de ese país y de cualquier otra parte del mundo. "Lo que nos interesa es que se generen empleos de calidad y que se siga desarrollando una mejor economía aquí en el Estado", expresó Olivares Martínez.

Añadió que empresas de origen asiático y europeo también han mostrado interés por invertir en Coahuila, por lo que la estrategia de promoción económica no está enfocada únicamente en una región específica.

El secretario de Economía afirmó que cualquier proyecto que genere empleos formales, con mejores salarios y condiciones laborales adecuadas, será bienvenido, sin importar el país de origen de la inversión. Olivares Martínez destacó que, hoy por hoy, las empresas continúan apostando por Coahuila debido a las condiciones que ofrece la entidad para el desarrollo industrial y comercial. Como ejemplo, mencionó la llegada de nuevas inversiones como la expansión de Walmart, que se encuentra próxima a alcanzar su sucursal número 100 en la entidad coahuilense.