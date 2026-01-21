Comerciantes organizados piden atención a la seguridad en Zona Centro

Enfermos mentales que deambulan en condición de calle por la Zona Centro, causan destrozos en negocios, agreden física y verbalmente a ciudadanos y hasta realizan tocamientos sexuales.

Graciela Lozano, comerciante del sector, alzó la voz en representación de sus compañeros tras la agresión registrada el martes, cuando una joven mujer fue golpeada por una de estas personas.

Señaló que no se trata de un hecho aislado, ya que desde hace tiempo se ha detectado la presencia constante de indigentes con conductas agresivas en el primer cuadro de la ciudad.

"Estas personas son agresivas; también rodean el área de la fayuca, donde ofenden a la gente, hay agresiones físicas y verbales, además de tocamientos sexuales. El martes uno de ellos, que al parecer quedó en situación de calle por el consumo de drogas, golpeó a una joven", relató la comerciante.

Ante la agresión, los propios comerciantes se organizaron para detener al presunto responsable y entregarlo a las autoridades.

Sin embargo, Lozano hizo un llamado urgente a las corporaciones de seguridad y a las instancias correspondientes para que se atienda de fondo la situación.

Indicó que estas personas representan un riesgo constante, ya que se orinan y hacen sus necesidades en la vía pública, se quedan dormidas en los pasillos y durante la noche se esconden entre los locales, lo que pone en peligro tanto a comerciantes como a ciudadanos que cruzan por el área para llegar a sus hogares o centros de trabajo.

Aunque reconoció que existe presencia policiaca en la calle Miguel Hidalgo, señaló que en otras zonas del Centro la vigilancia es insuficiente.

"Muchas veces andan entre los puestos de comida pidiendo alimentos. Dentro de la fayuca han amanecido personas dormidas; hay un velador con perros, pero no siempre es suficiente, y en ocasiones estos mismos enfermos han intentado abrir locales", añadió.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades municipales y de seguridad para que se implemente una estrategia integral que garantice la seguridad en la Zona Centro y brinde atención adecuada a las personas con problemas de salud mental que actualmente deambulan sin control.