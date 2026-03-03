INE Coahuila establece plazo: 31 de marzo para recoger credenciales

El Instituto Nacional Electoral fijó como fecha límite el 31 de marzo para la entrega de las credenciales para votar que fueron tramitadas recientemente, por lo que exhortó a la ciudadanía a acudir durante este mes, ya que, de no hacerlo, serán resguardadas hasta después de la jornada electoral.

Ian Aguilar Madrigal, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital 03, informó que el periodo de reposiciones concluyó el pasado 02 de marzo y con ello dio inicio la cuenta regresiva para quienes aún no recogen su credencial.

De acuerdo con el último corte, la Junta Distrital tiene pendientes de entregar 3 mil 281 credenciales, cifra que podría aumentar en los próximos días como la llegada de nuevas credenciales tramitadas recientemente. "Sí tenemos un número considerable, pero todavía no es el total definitivo, porque faltan por llegar algunas credenciales de la semana pasada y del día de ayer, hasta el último corte traemos 3 mil 281 disponibles y vamos a trabajar intensamente en la entrega durante este mes".

Para agilizar el proceso, personal del INE realiza llamadas telefónicas a ciudadanos con credencial pendiente, a fin de recordarles el plazo y evitar que se queden sin el documento para participar en la elección. Aguilar Madrigal aclaró que las credenciales no recogidas antes del 31 de marzo serán retiradas de los módulos y permanecerán bajo resguardo hasta que concluya la jornada electoral el 7 de junio.

En cuanto a nuevos trámites, precisó que únicamente se realizarán reimpresiones del 3 de marzo al 20 de mayo, que son credenciales sin ninguna modificación, y no afecta el listado nominal.