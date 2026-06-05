Coahuila se prepara para la jornada electoral

Todo se encuentra listo para que este domingo 7 de junio los coahuilenses salgan a votar en la jornada electoral para renovar el Congreso del Estado, así lo informó la Vocal Ejecutiva de la 03 Junta Distrital del INE, al informar que ya concluyeron con los preparativos para la instalación de casillas y operación del proceso electoral.

Erika Balderas López, señaló que la votación arrancará a las 8:00 de la mañana y concluirá a las 6:00 de la tarde, por lo que pidió a la ciudadanía consultar previamente la ubicación de su casilla antes de acudir a emitir su sufragio.

En todo el distrito fueron aprobadas 590 casillas, de las cuales 2 son especiales para atender a ciudadanos que se encuentren fuera de su sección electoral. Informó que el listado nominal supera los 330 mil electores, quienes podrán participar este domingo en la elección local.

Para la operación de las casillas, el INE designó a 4 mil 130 funcionarios entre presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes generales, quienes fueron capacitados para garantizar el desarrollo de la jornada.

Explicó que en caso de ausencia de algún funcionario propietario el día de la jornada, los suplentes generales podrán asumir el cargo antes de la apertura de la casilla con el fin de evitar contratiempos. La vocal ejecutiva recordó que tanto el INE como el IEC trabajaron desde el pasado mes de febrero en la organización del proceso, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a participar.

Sobre la participación ciudadana, reconoció que históricamente las elecciones locales registran una menor afluencia que los procesos federales, con menos del 40 por ciento, pero esperan que esta ocasión exista una mayor participación.