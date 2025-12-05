Erika Balderas anuncia fiscalización compartida para elecciones 2026 en Coahuila

De cara al proceso electoral local 2025-2026, la fiscalización de los recursos utilizados por los partidos políticos y sus candidatos será responsabilidad compartida entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), informó Erika Balderas, Vocal Ejecutiva del INE en Monclova.

Aunque aún no se ha aprobado la normativa final sobre fiscalización, ambas instancias colaborarán para vigilar de forma coordinada el uso de prerrogativas, gastos de campaña y cumplimiento de la ley electoral. "Ambas instancias van a vigilar este procedimiento. Como es un proceso local, el Instituto Electoral de Coahuila también tiene la atribución de dar seguimiento a los gastos de los partidos políticos locales", explicó Balderas.

El proceso de fiscalización comenzará formalmente una vez que se registren las candidaturas a diputaciones locales, lo cual ocurrirá en 2026. A partir de ese momento, tanto el INE como el IEC tendrán facultades para supervisar el origen y destino de los recursos económicos utilizados en las campañas.

Por ahora, las autoridades electorales se encuentran en fase de planeación, afinando criterios y procedimientos para garantizar transparencia y legalidad en el desarrollo del proceso electoral local.