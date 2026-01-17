Benefician a 100 familias Con operativo Invierno en San Juan de Sabinas

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH. – Un aproximado de 100 familias han sido beneficiadas a la fecha en el municipio de San Juan de Sabinas mediante el programa "Operativo Invierno", implementado durante la actual temporada invernal para apoyar a la población más vulnerable ante las bajas temperaturas.

El licenciado Ulises Cárdenas Herrera, coordinador municipal del programa MEJORA Coahuila, informó que estas acciones se implementaron siguiendo las indicaciones del gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y del coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo.

Acciones de la autoridad

El programa se reforzó a inicios del presente año de manera simultánea en todos los municipios de la entidad coahuilense, señaló el entrevistado.

Cárdenas Herrera destacó que el alcalde de San Juan de Sabinas, Óscar Ríos Ramírez, ha tenido una participación activa en estas labores, entregando personalmente cobijas, alimento caliente y pan a las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad durante el invierno.

Impacto en la comunidad

Como parte de esta estrategia de proximidad, se realizaron visitas a sectores identificados con mayor necesidad, entre ellos las colonias Mina Siete y Antonio Gutiérrez.

En estos puntos se brindó atención directa a los habitantes, quienes agradecieron el respaldo recibido en momentos de frío extremo.

Finalmente, se reiteró el firme compromiso de continuar con estas jornadas de apoyo mientras persistan las bajas temperaturas, con el objetivo de garantizar el bienestar de las familias más necesitadas y fortalecer el tejido social del municipio de San Juan de Sabinas.