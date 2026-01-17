Contactanos
Coahuila

Conato de incendio en Pollos Coy: Melchor Múzquiz responde rápido

El personal del establecimiento actuó rápidamente, logrando sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos.

Por Teresa Muñoz - 17 enero, 2026 - 11:39 a.m.
      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un conato de incendio se registró al interior del establecimiento de comida "Pollos Coy", ubicado en el Paseo Múzquiz, sobre el Bulevar principal de la cabecera municipal. El incidente generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia locales.

      De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó presuntamente por la acumulación de aceite en las freidoras del área de cocina.

      Afortunadamente, el personal del negocio actuó con prontitud y logró sofocar las llamas antes de que se propagaran a otras zonas del local.

      Acciones de la autoridad

      A pesar de que el fuego fue controlado internamente, elementos del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para realizar una inspección detallada.

      Como parte del protocolo, llevaron a cabo labores de enfriamiento para evitar cualquier posible reactivación del fuego.

      Detalles confirmados

      El director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que no se registraron daños materiales ni personas lesionadas durante el incidente.

      Asimismo, destacó la oportuna intervención tanto del personal del negocio como de los servicios de emergencia.

