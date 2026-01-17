Malah se suma a los cierres y anuncia su despedida

La discoteca Malah anunció oficialmente su cierre definitivo, marcando el fin de una etapa de cuatro años en los que se consolidó como uno de los espacios de entretenimiento nocturno más concurridos de la ciudad.

A través de un mensaje dirigido a sus clientes y seguidores, el establecimiento agradeció cada noche, cada recuerdo y a todas las personas que formaron parte de su historia, destacando que Malah fue un lugar único gracias a la energía de su comunidad.

"Gracias por estos cuatro años de fiesta. Después de muchas noches, momentos y celebraciones, Malah llega a su fin", compartió el equipo del lugar, al tiempo que informó que ya comenzó la cuenta regresiva para su despedida.

Últimos eventos de despedida

Como parte del cierre, se llevarán a cabo los últimos tres fines de semana de actividades, con eventos especiales preparados para despedir el recinto "como se debe", manteniendo la esencia y la energía que siempre lo distinguieron.

El establecimiento invitó al público a acompañarlos durante los últimos días de operación, señalando que el domingo 1 de febrero será su último día abierto.

Reacciones en la comunidad

Cabe mencionar que, en menos de 24 horas, dos establecimientos han anunciado su cierre, lo que ha generado comentarios entre la ciudadanía y en redes sociales sobre el panorama actual que vive el sector comercial en la ciudad.

Malah se despide dejando huella entre quienes formaron parte de su historia y vivieron innumerables noches de música, convivencia y celebración.